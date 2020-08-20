С сегодняшнего дня Турция вводит дополнительные пошлины на украинские товары

Европейская бизнес-ассоциация призывает власти не допустить поднятие Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию на 15-20%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 20 августа вступает в силу указ Президента Турции о внедрении дополнительного таможенного сбора для 115 товаров.

В частности, внедряется дополнительный сбор на кондитерскую продукцию в размере 15-20%.

"На сегодня доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую (всего сборы составляют около 35-45% для кондитерских изделий)", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что турецкая продукция на украинский рынок попадает на значительно лучших условиях: уровень ставок ввозной пошлины на турецкую кондитерскую продукцию составляет 5-15%.

В ЕБА прогнозируют, что внедрение дополнительных пошлин и неравные условия сделают экономически нецелесообразным и фактически заблокирует ввоз украинской кондитерской продукции в Турцию.

"В связи с этим ЕБА призывает ответственные органы Украины принять неотложные меры для недопущения поднятия таможенных сборов Турецкой республикой на украинскую кондитерскую продукцию", - говорится в сообщении.

Указ Президента Турции о режиме импорта, который предусматривает введение дополнительного таможенного сбора, был официально обнародован 5 августа.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция примет меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле. 3 февраля Зеленский и Эрдоган на совместной пресс-конференции в Киеве заявили, что Украина и Турция рассчитывают на увеличение взаимного товарооборота с 4,8 млрд долларов до 10 млрд долларов после подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Тем временем, Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют.

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