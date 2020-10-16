Венедиктова находится под охраной Управления госохраны

Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, Управление госохраны осуществляет охрану генерального прокурора согласно закону.

При этом СБУ не сообщила, угрожает ли Венедиктовой опасность, ссылаясь на то, что это информация с ограниченным доступом.

Вместе с тем СБУ сообщила, что никаких уголовных производств по факту возможной угрозы жизни Венедиктовой не расследует.

Ответ СБУ на запрос Українських Новин о том, кто осуществляет охрану генпрокурора Ирины Венедиктовой

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора не смог сообщить, существует ли угроза безопасности Венедиктовой.

Ранее Венедиктова заявляла, что переехала на госдачу в Пуща-Водицу из соображений безопасности и что намерена съехать оттуда в течение нескольких дней.

Также комплекс отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами отказался назвать стоимость предоставленной в пользование генерального прокурора Ирины Венедиктовой государственной резиденции, однако заверил, что оплата за проживание соответствует фактически использованной площади.

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