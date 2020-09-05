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05 сентября 2020, суббота, 21:20 72
Внешняя политика 2020-09-05T21:30:01+03:00
Українські Новини
Украина и Румыния усилили военное сотрудничество

Украина и Румыния усилили военное сотрудничество

Валерия Драгомирова
Украина, Румыния, Военное сотрудничество
Таран и Николае-Ионел Чуке. Фото: Facebook/Минобороны
Таран и Николае-Ионел Чуке. Фото: Facebook/Минобороны

Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Соглашение было подписано во время встречи министра обороны Украины Андрея Тарана и министра национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чуке.

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как военно-техническое сотрудничество, проведение совместных военных учений (тренировок) военно-морских сил и подразделений сухопутных войск, сил специальных операций, а также обмен данными о воздушной, надводной и подводной обстановке.

Также отдельное внимание было уделено ситуации безопасности в Черноморском регионе и совместным действиям по обеспечению надлежащего уровня международной безопасности, в частности, в рамках проведения стратегического командно-штабного учения с командованием Объединенных сил Вооруженных Сил Украины "Объединенные усилия".

Как сообщали Українськi Новини, в январе руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предложил создать военную бригаду с Украиной и Румынией по типу литовско-польско-украинской бригады.

Ранее Украина договорилась о военном сотрудничестве с Кувейтом

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