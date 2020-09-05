Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52

В то время, как Украина и Румыния усилили военное сотрудничество, 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Американские стратегические бомбардировщики сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook. Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса. Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении. Сообщается, что патрулирование носит плановый характер для достижения взаимосовместительства стран НАТО и партнеров. Вероятно что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем.Как сообщали Українські Новини, Минобороны показало новые эмблемы украинских военных. Ранее Минобороны приняло на вооружение береговой ракетный комплекс "Нептун".