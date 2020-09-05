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05 сентября 2020, суббота, 23:08 168
Внешняя политика 2020-09-05T23:08:01+03:00
Українські Новини
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52

Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52

Валерия Драгомирова
США, Минобороны, Воздушное пространство, Военные самолеты, Boeing B-52
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины

В то время, как Украина и Румыния усилили военное сотрудничество, 4 сентября военные самолеты ВВС США Boeing B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины. Американские стратегические бомбардировщики сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook. 

Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы ​​Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Сообщается, что патрулирование носит плановый характер для достижения взаимосовместительства стран НАТО и партнеров.

Вероятно что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем.



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