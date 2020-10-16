Сегодня отмечается Всемирный день продовольствия: что он означает и как это связано с голодом

Тогда как 14 октября в Украине отмечали День защитника Украины, сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день продовольствия. О том, что означает эта памятная дата и как она связана с голодом, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что этот день придумали не для того, чтобы накупить еды и наесться до отвала, а совсем наоборот – для того, чтобы привлечь внимание к проблемам голода и к собственному рациону.

"Проблема голода на планете не нова, однако с 2014 года количество голодающих растет. В 2019 году в мире голодали около 690 млн человек – на 10 млн больше чем в 2018 году, и почти на 60 млн больше, чем 5 лет назад.

При том, что за последние 5 лет население планеты возросло, процент людей, которые голодают, остался таким как и был. Это означает, что с ростом численности населения планеты, количество людей, которые не получают достаточно пищи, растет также", – написала Супрун.

В среднем, ежегодно в мире от голода умирают 9 млн человек, то есть больше, чем от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Также большое количество людей в мире живут за чертой бедности, и не могут позволить себе полезную пищу.

Супрун также отмечает, что после начала пандемии коронавируса, ситуация ухудшилась, так как мировое сообщество направило все ресурсы на борьбу с COVID-19.

"Ежегодно во всем мире теряется 1,3 млрд тонн продовольствия – треть от всех пищевых продуктов, которые люди производят для потребления.

Когда столько пищи становится пищевыми отходами, а сотни миллиардов людей голодают в это время – очевидно, что на этой планете что-то идет не так", – написала Супрун.

Для того, чтобы внести свой вклад в изменение ситуации, Супрун призывает более осознанно и рационально относиться к потреблению.

"Не покупать избыток пищи, покупать сезонные и местные продукты (чем короче цепи поставок, тем меньше рисков, что продукты будут потеряны по дороге), выбрасывать продукты действительно тогда, когда они становятся несъедобными.

А еще – вы всегда можете помочь своим согражданам. Например, оставить немного еды со своей продуктовой корзины на благотворительность (в некоторых супермаркетах ставят специальные корзины, которые затем передают семьям, которые нуждаются в помощи)", – советует Супрун.

Также Супрун призвала поддерживать фонды, которые опекают пожилых людей, а также обращать внимание на нужды своих стареньких родственников.

Как сообщали Українські новини, в ООН заявили, что на фоне пандемии коронавируса, в мире растет количество голодающих.

Также в 2019 году ученые заявляли о том, что мир ждет голодная катастрофа.

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