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  • На фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих, — отчет ООН
14 июля 2020, вторник, 08:23 156
Мир 2020-07-14T10:15:03+03:00
Українські Новини
На фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих, — отчет ООН

На фоне пандемии коронавируса в мире растет число голодающих, — отчет ООН

Валерия Драгомирова
ООН, Голод, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

На фоне пандемии коронавируса в мире растет число людей, страдающих от голода. Это следует из доклада, подготовленного детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и некоторыми другими организациями.

Об этом пишет DW

В 2019 году от недоедания страдало 690 млн человек на планете, говорится в документе. Это на 10 млн человек больше, чем годом ранее, и на 60 млн больше, чем пять лет назад. В то же время число людей, страдающих от "умеренного или сильного недостатка пищи", составляло в 2019 году около 2 млрд человек, сообщили авторы доклада.

Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию, констатируют эксперты. Глобальный кризис, вызванный пандемией, затронул не только цепочки производства, но и распределение и потребление продовольствия на планете.

В сложившейся ситуации особенно сильно страдают дети. По данным авторов доклада, в 2019 году каждый пятый ребенок в возрасте до 5 лет в мире (21 процент) имел отставания в развитии, обусловленные недостатками питания. Почти 7 процентов детей этого возраста были серьезно ослаблены из-за голода.

Больше всего людей, страдающих от голода, по оценкам ООН, проживают в Азии: 381 млн человек. в Африке их 250 млн, в Латинской Америке и Карибском регионе - 48 млн.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что ламы и альпаки дают антитела, которые помогут создать "эффективное оружие" против коронавируса.

Ранее в ООН озвучили устрашающие прогнозы на 2020

 

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