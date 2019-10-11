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11 октября 2019, пятница, 13:34 770
Мир 2019-10-11T13:35:55+03:00
Українські Новини
Миру грозит непредотвратимая голодная катастрофа

Миру грозит непредотвратимая голодная катастрофа

Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Группа ученых предсказала человечеству новую голодную катастрофу. Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты пришли к выводу, что человечеству может угрожать недостаток продовольствия из-за нехватки фосфора. Его активно используют в производстве сельскохозяйственных продуктов. Огромное количество минеральных удобрений из-за нерационального использования смываются в океан.

"Не существует сотрудничества или координации в глобальном масштабе, которая берет на себя ответственность за управление глобальным P-ресурсом, даже между государствами-членами ЕС или штатами США", - говорит эколог Каспер Рейтцель, который изучает фосфор в водных экосистемах.

Согласно самым пессимистическим прогнозам дефицит фосфора станет ощутим уже через 40 лет. Если человечество сохранит нынешний уровень использования удобрений, то фосфор исчезнет спустя 80 лет. Самые оптимистические прогнозы дают человечеству 400 лет на решение этой проблемы.

Недостаток фосфора приведет к неурожаям и голоду. Пока специалисты не могут найти решение данной проблемы, затрагивающей также загрязнение удобрениями водоемов.

Как сообщали Українські Новини, ученые выяснили точное время, сколько человек может продержаться без еды. Ранее ООН попросила более 1 млрд долларов для помощи голодающим, в том числе и в Украине. Также в Йемене 7 млн человек находятся на грани голода.

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