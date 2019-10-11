Миру грозит непредотвратимая голодная катастрофа

Группа ученых предсказала человечеству новую голодную катастрофу. Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты пришли к выводу, что человечеству может угрожать недостаток продовольствия из-за нехватки фосфора. Его активно используют в производстве сельскохозяйственных продуктов. Огромное количество минеральных удобрений из-за нерационального использования смываются в океан.

"Не существует сотрудничества или координации в глобальном масштабе, которая берет на себя ответственность за управление глобальным P-ресурсом, даже между государствами-членами ЕС или штатами США", - говорит эколог Каспер Рейтцель, который изучает фосфор в водных экосистемах.

Согласно самым пессимистическим прогнозам дефицит фосфора станет ощутим уже через 40 лет. Если человечество сохранит нынешний уровень использования удобрений, то фосфор исчезнет спустя 80 лет. Самые оптимистические прогнозы дают человечеству 400 лет на решение этой проблемы.