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16 октября 2020, пятница, 19:12 728
Общество 2020-10-16T20:45:01+03:00
Українські Новини
Украину накроют 4 штамма сезонного гриппа, — СНБО

Украину накроют 4 штамма сезонного гриппа, — СНБО

Кира Молчанова
Грипп, СНБО, Штамм, эпидемия гриппа, Алексей Данилов
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

Зимой 2020-2021 года медики обижают в Украине 4 штамма сезонного гриппа. Врачи опасаются, что массовее всего будут болеть дети.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов во время очередного селекторного совещания с главами областных государственных администраций по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

"Секретарь Совета отметил, что согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. Он напомнил, что в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 000 человек, среди которых 65% - дети", - говорится в сообщении СНБО.

Кроме того, Данилов напомнил, что нужно обеспечить больницы достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур. Потому что к больным коронавирусом в больницах добавятся пациенты с гриппом.

Как сообщали Українські Новини, львовские медики заявляют о появлении в Украине ранее неизвестных вирусов гриппа.

В ЦОЗ напомнили, чем похожи и отличаются грипп и коронавирус.

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