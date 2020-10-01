Медики заявили о появлении в Украине неизвестных ранее вирусов гриппа

В то время как в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом, львовские медики заявляют о появлении в Украине ранее неизвестных вирусов гриппа. Об этом сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает Zaxid.net.

Когут заявил, что новые возбудители гриппа и отсутствие иммунитета могут привести к резкому росту заболеваемости этой осенью.

"Олег Когут отмечает, что мы фактически еще не встречались в предыдущие годы с возбудителями гриппа, которые будут в этом эпидемическом сезоне. Это, в частности, грипп Guangdong-Maonan (H1N1), Hong Kong (H3N2), это грипп А, а также вирусы группы B: Washington (Victoria) и Phuket (Yamagata). Кроме Phuket, мы в последние годы со всеми другими еще не имели дела", – передает Zaxid.net.

Также Когут настоятельно рекомендует украинцам вакцинироваться еще до начала распространения ОРВИ, ведь уже в октябре начнется эпидемический период заболеваний гриппом. А для того, чтобы выработался иммунитет, необходимо минимум 2 недели после вакцинации.

"Нас действительно беспокоит ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. Потому что с коронавирусом в той форме Covid-19 мы еще не сталкивались. Никто и никогда. Ни ученые, ни тем более практики не могут спрогнозировать. Но безусловно надо думать относительно защиты", – заявил Когут.

Как сообщали Українські новини, в Минздраве рассказали, куда идут деньги из фонда борьбы с коронавирусом.

Также Супрун рассказала о рисках заболевания COVID-19 среди детей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости