Симптомы похожи, но опасность в разы больше. Что общего у гриппа и COVID-19

В последнее время коронавирус ежедневно выявляют приблизительно у 5 тысяч человек. Кроме того, люди продолжают болеть сезонным гриппом. И то, и другое – опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение, которое лечится дома, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. В ЦОЗ напомнили, чем похожи и отличаются грипп и коронавирус. Так, болезни похожи по следующим параметрам: симптомы: лихорадка, кашель, усталость; способ передачи: капельным путем. антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19. Обоими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти. Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций: тщательно и часто мойте руки около 40 секунд держите дистанцию 1,5 метра от других; там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску. не прикасайтесь к глазам, рту, носу, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок; вакцинируйтесь от гриппа, но прививку от гриппа не защищает от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусныой инфекции не существует; если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу. Медики напоминают, что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом. Сейчас очень важно вакцинироваться медработникам и людям, которые находятся в группе риска, ведь системы здравоохранения могут столкнуться с дополнительной нагрузкой из-за пандемии COVID-19. Инфографика ЦОЗ Как сообщали Українські Новини, сегодня Кабмн до конца года продлил действие адаптивного карантина. 89-летняя жительница Нидерландов умерла после того как заразилась Covid-19 повторно.