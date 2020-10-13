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13 октября 2020, вторник, 22:16 493 Инфографика
Общество 2020-10-13T22:30:01+03:00
Українські Новини
Симптомы похожи, но опасность в разы больше. Что общего у гриппа и COVID-19

Симптомы похожи, но опасность в разы больше. Что общего у гриппа и COVID-19

Кира Молчанова
Грипп, Коронавирус, ЦОЗ, Симптомы коронавируса, Симптомы гриппа
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В последнее время коронавирус ежедневно выявляют приблизительно у 5 тысяч человек. Кроме того, люди продолжают болеть сезонным гриппом. И то, и другое – опасные и высоко заразные заболевания, которые могут иметь как легкое течение, которое лечится дома, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу.

В ЦОЗ напомнили, чем похожи и отличаются грипп и коронавирус.

Так, болезни похожи по следующим параметрам:

  • симптомы: лихорадка, кашель, усталость;
  • способ передачи: капельным путем.
  • антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

Обоими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти.

Чтобы уберечь себя и близких, придерживайтесь рекомендаций:

  • тщательно и часто мойте руки около 40 секунд
  • держите дистанцию ​​1,5 метра от других;
  • там, где соблюдать дистанцию ​​невозможно, надевайте маску.
  • не прикасайтесь к глазам, рту, носу, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;
  • вакцинируйтесь от гриппа, но прививку от гриппа не защищает от COVID-19. Сейчас вакцины от короновирусныой инфекции не существует;
  • если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Медики напоминают, что соблюдение респираторной гигиены и гигиены рук, вакцинация, здоровое питание, сон, физическая активность снижают вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и одновременного заболевания гриппом.

Сейчас очень важно вакцинироваться медработникам и людям, которые находятся в группе риска, ведь системы здравоохранения могут столкнуться с дополнительной нагрузкой из-за пандемии COVID-19.

Инфографика ЦОЗИнфографика ЦОЗ

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