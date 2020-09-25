Эксперты рассказали, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа и чем он отличается от простуды

В среду, 23 сентября, вышел выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере" о гриппе – одном из самых серьезных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций, в то время, как в предыдущем выпуске рассказывалось о депрессии. Хотя его опасность часто недооценивают. По данным Всемирной организации здравоохранения сезонный грипп ежегодно вызывает от 3 до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 650 тыс. смертей. Как отличить грипп от простуды, кто больше всего рискует заразиться гриппом, как уберечься от вируса и стоит ли делать от него прививку, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: инфекционист Евгения Менжулина, педиатр Анна Горбань, эпидемиолог Алексей Ершов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер".

Грипп – инфекционное высокозаразное заболевание. Возбудителем гриппа является вирус, который попадает в организм человека через рот.

"Грипп мы знаем уже сто лет, и уходить он никуда не собирается. Более того, с каждым годом он становится все опаснее, приобретает новые формы. Это связано с его способностью быстро эволюционировать. Постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают устойчивость к лекарственным препаратам. Грипп продолжают изучать, но до сих остается много вопросов", – говорит инфекционист Евгения Менжулина.

"Хорошее здоровье на "Интере" о гриппе. Фото: пресс-служба телеканала

Помимо высокой скорости мутации, грипп опасен легкостью передачи. Вирусом можно заразиться через предметы обихода и воздушно-капельным путем, например, во время разговора или при чихании.

"Но основная угроза гриппа заключается в осложнениях. На его фоне часто развиваются пневмонии, поражение сердца и сосудов, а также заболевания нервной системы, например, менингит", – добавляет инфекционист.

"Хорошее здоровье на "Интере" про грипп. Фото: пресс-служба телеканала

Ежегодно фиксируются сезонные эпидемии гриппа. По словам эпидемиолога Алексея Ершова, в Украине это период с 15 октября по апрель, во время отопительного сезона. В этом году ВОЗ прогнозирует два штамма гриппа типа А (циркулировал в прошлом году) и один штамм гриппа типа В. Как понять, что у вас грипп? Чем он отличается от простуды?

"И грипп, и простуда – респираторные вирусные заболевания, оба передаются воздушно-капельным путем. Но у этих болезней есть существенные различия, и лечение для них требуется разное. Период между инфицированием и заболеванием длится около двух дней. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста и от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее", – рассказывает эпидемиолог.

Программа "Хорошее здоровье на "Интере". Фото: пресс-служба телеканала

Основные симптомы гриппа:

стремительное начало болезни;

температура выше 38 градусов;

сильная головная боль;

боль в мышцах;

воспаление горла;

появление насморка и кашля на 2-3 день болезни.

"Грипп – серьезная вирусная инфекция. Если хоть раз им болели, вы никогда не спутаете симптоматику с другими ОРВИ. Пациенты с точностью до часа могут сказать, когда им стало плохо. Резко поднимается температура, человек не может подняться с кровати, чувствует сильную слабость, озноб. И это состояние может продолжаться неделю. Обращаю внимание, что при гриппе аспирин противопоказан. Он вызывает печеночную энцефалопатию, которая приводит к смерти. Для понижения температуры используйте иные жаропонижающие средства", – акцентирует внимание педиатр Анна Горбань.

Основным и самым эффективным методом профилактики гриппа, по мнению экспертов, является вакцинация. Прививаться нужно в сентябре – начале октября.

"Прививка снижает риск заболеть на 80%, иммунитет формируется в среднем 3-4 недели, – уточняет Евгения Менжулина. – Даже в случае заражения привитый человек перенесет заболевание в легкой форме и без осложнений. Если вы этого не сделали и заболели, то в течение первых суток после появления симптомов нужно обратиться к врачу и начать прием назначенных противовирусных препаратов".

Как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа.

Избегайте толпы, старайтесь реже бывать в местах массового скопления людей. Носите маску: вирусные частицы распространяются через капельки слюны и мокроты. Вернувшись домой, обязательно вымойте руки и смените одежду на домашнюю. Чаще проводите влажную уборку и проветривайте помещение. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и мебель влажной тряпкой, вы физически убираете вирусные частицы. Ведите здоровый образ жизни. "Чтобы противостоять болезням, нужно рационально питаться, заниматься спортом, закаливаться – вирусы этого боятся, – говорит Александр Лукьяненко. – Ешьте больше овощей и фруктов. Добавьте физическую активность, например, пешие прогулки. Мойте лицо и руки. Тщательно промывайте нос после возвращение с улицы. Эти простые действия сведут на нет все попытки гриппа свалить вас с ног".

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