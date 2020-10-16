В Австрии задержали бывшего банковского служащего из Украины, укравшего 9 млн евро

В Вене австрийская полиция задержала гражданина Украины, которого подозревают в краже 9 млн евро (это почти 300 млн гривен по курсу НБУ). Деньги он мог украсть, пока с 2012 по 2014 года работал в банке.

Об этом сообщает австрийское издание Der Kurier.

"Следователи Венского государственного управления уголовной полиции задержали преступника, который с 2014 года скрывался в городе Вена. Этот человек разыскивался по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около девяти миллионов евро в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год", - говорится в сообщении.

После того, как мужчина закончил с кражами, он решил сбежать из страны, используя поддельные документы. Сейчас задержанного отправили в тюрьму. Его планируют передать украинской стороне.

Полиция Вены не сообщила никаких других подробностей, таких как имя и фамилия человека. Отмечено только, что ему 45 лет.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября Австрия объявила о второй волне коронавируса.

После этого там ввели дополнительные ограничения на фоне роста числа заболевших коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости