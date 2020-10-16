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  • В Австрії затримали колишнього банківського службовця з України, який вкрав 9 млн євро
16 жовтня 2020, пʼятниця, 18:17 9
Події 2020-10-16T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Австрії затримали колишнього банківського службовця з України, який вкрав 9 млн євро

В Австрії затримали колишнього банківського службовця з України, який вкрав 9 млн євро

Кира Молчанова
Гроші, крадіжка, крадіжка грошей, Австрія
Наручники
Наручники

У Відні австрійська поліція затримала громадянина України, якого підозрюють у крадіжці 9 млн євро (це майже 300 млн гривень за курсом НБУ). Гроші він міг вкрасти, поки з 2012 по 2014 роки працював у банку.

Про це повідомляє австрійське видання Der Kurier.

"Слідчі Віденського державного управління кримінальної поліції затримали злочинця, який з 2014 року переховувався в місті Відень. Ця людина розшукувалася за міжнародним ордером на арешт за звинуваченням у розкраданні кредитів на суму близько дев'яти мільйонів євро як банківський службовець в Україні в період з 2012 по 2014 рік", — йдеться в повідомленні.

Після того, як чоловік закінчив з крадіжками, він вирішив втекти з країни, використовуючи підроблені документи. Зараз затриманого відправили до в'язниці. Його планують передати українській стороні.

Поліція Відня не повідомила жодних інших подробиць, таких як ім'я та прізвище людини. Зазначено лише, що йому 45 років.

Як повідомляли Українські Новини, на початку вересня Австрія оголосила про другу хвилю коронавірусу.

Після цього там ввели додаткові обмеження на фоні зростання кількості хворих коронавірусів нового типу SARS-CoV-2.

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