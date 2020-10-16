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16 октября 2020, пятница, 18:14 20
Финансы 2020-10-16T18:15:28+03:00
Українські Новини
Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу

Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,36 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,33-28,35 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,36-28,38 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,35-28,37 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,46% с 23,74 UAH/USD до 28,36 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH/USD.

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