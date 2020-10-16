Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 28,36 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,33-28,35 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,36-28,38 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,35-28,37 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 19,46% с 23,74 UAH\/USD до 28,36 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 октября, на 2,84 коп. до 28,3649 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 15 октября на 0,61 коп. до 28,4341 UAH\/USD, курс покупки повысился на 1,30 коп. до 28,2334 UAH\/USD.