подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 17:36 132
Общество 2020-10-16T17:36:01+03:00
Українські Новини
От коронавируса умер известный украинский блогер и фитнес-тренер

От коронавируса умер известный украинский блогер и фитнес-тренер

Александр Савич
Блогер, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса
Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: instagram/stuzhuk_dmitriy
Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: instagram/stuzhuk_dmitriy

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сегодня, 16 октября, умер известный блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук, тогда как ранее от коронавируса умер создатель известного бренда Kenzo Кензо Такада. Об этом сообщила его бывшая жена, блогер София Стужук на своей странице в Instagram.

В ночь на 15 октября Стужуку стало плохо, его забрали в больницу. Утром София Стужук не могла с ним связаться. Оказалось, что он находился в реанимации в очень тяжелом состоянии, где пережил клиническую смерть.

София Стужук также сообщила, что ранее у Дмитрия были проблемы с сердцем, а коронавирусная инфекция вызвала дополнительные осложнения.

Днем 16 октября София Стужук сообщила, что Дмитрий Стужук умер. 7 ноября ему должно было исполниться 34 года.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – написала София Стужук в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало

Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Несколько дней назад Стужук опубликовал фотографию, на которой он дышит с помощью кислородной маски.

"Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером.

После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным", – написал Стужук в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.

Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy)

Дмитрий Стужук был известным блогером (на его аккаунт в Instagram подписаны 1 млн. человек), фитнес-тренером и бизнесменом. У Стужука было трое детей.

Как сообщали Українські новини, умер легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.

Также ранее ушел из жизни знаменитый киевский фотограф Виктор Марущенко.

Больше новостей о: Блогер Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса

Известный блогер извинился перед киевскими врачами...
Количество госпитализированных с коронавирусом рез...
Украина не соответствует критериям для беспрепятст...
Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют ...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
НАБУ не расследует результаты аудита "Нефтегаза" 18:37 Документ
Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Деркач 18:31
В Австрии задержали бывшего банковского служащего из Украины, укравшего 9 млн евро 18:17
Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу 18:14
Киевляне хотят запретить маршрутки в столице 17:58
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты 05:45 Инфографика
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим отрывом побеждает на выборах, - политолог 10:55 Инфографика
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok