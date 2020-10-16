От коронавируса умер известный украинский блогер и фитнес-тренер

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сегодня, 16 октября, умер известный блогер и фитнес-тренер Дмитрий Стужук, тогда как ранее от коронавируса умер создатель известного бренда Kenzo Кензо Такада. Об этом сообщила его бывшая жена, блогер София Стужук на своей странице в Instagram.

В ночь на 15 октября Стужуку стало плохо, его забрали в больницу. Утром София Стужук не могла с ним связаться. Оказалось, что он находился в реанимации в очень тяжелом состоянии, где пережил клиническую смерть.

София Стужук также сообщила, что ранее у Дмитрия были проблемы с сердцем, а коронавирусная инфекция вызвала дополнительные осложнения.

Днем 16 октября София Стужук сообщила, что Дмитрий Стужук умер. 7 ноября ему должно было исполниться 34 года.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – написала София Стужук в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Окт 2020 в 3:32 PDT

Несколько дней назад Стужук опубликовал фотографию, на которой он дышит с помощью кислородной маски.

"Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером.

После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным", – написал Стужук в Instagram.

Дмитрий Стужук был известным блогером (на его аккаунт в Instagram подписаны 1 млн. человек), фитнес-тренером и бизнесменом. У Стужука было трое детей.

Как сообщали Українські новини, умер легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.

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