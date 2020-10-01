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01 октября 2020, четверг, 15:05 48
Общество 2020-10-01T15:30:01+03:00
Українські Новини
Умер легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин

Умер легендарный нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин

Александр Савич
Шахтер, ФК Шахтер, смерть футболиста, Сергей Ателькин
Умер футболист Сергей Ателькин. Фото: ФК
Умер футболист Сергей Ателькин. Фото: ФК "Шахтер"

Вслед за сообщением о том, что умер известный украинский фотограф Виктор Марущенко, сегодня, 1 октября, стало известно о смерти легендерного футболиста донецкого "Шахтера" Сергея Ателькина. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Сообщается, что Сергей Ателькин умер на 49-м году жизни.

"Сергей Ателькин дебютировал за "Шахтер" в 18-летнем возрасте – в марте 1990 года в чемпионате СССР с "Араратом" (1:0). В тот день началась большая карьера великолепного нападающего.

В составе "горняков" Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. Он на 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба.

Болельщики всегда уважали, ценили и будут ценить Ателькина за настоящий "шахтерский" характер и беззаветную преданность своему делу", – сообщается на сайте клуба.

Также Ателькин играл за итальянский "Лечче" и португальскую "Боавишту", после чего снова вернулся в "Шахтер".

Именно его гол на 97-й минуте в матче со "Славией" впервые в истории вывел "Шахтер" в групповой этап Лиги чемпионов.

"По окончании карьеры Сергей Ателькин много лет работал в селекционном отделе "Шахтера". Большой опыт в футболе помогал ему рассмотреть таланты, которые со временем раскрывались в клубе, привлекать перспективных игроков как в Академию, так и в первую команду.


ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память...", – говорится на сайте клуба.

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