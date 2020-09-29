Ушел из жизни знаменитый киевский фотограф Виктор Марущенко

В ночь на 29 сентября умер украинский фотограф, основатель и директор собственной школы фотографии Виктор Марущенко. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Об этом сообщил фотограф Валерий Милосердов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня ночью не стало моего друга Виктора Марущенко. Самые искренние соболезнования его родным и близким. Основанная им Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать", - написал Милосердов.

Виктору Марущенко было 74 года. Родился художник и фотограф в Новосибирске в 1946 году. В Киеве проживал с 1951 года.

Был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии и Украины. На 49-й Венецианской биеннале в 2001 году представил проект "Чернобыль".

Также занимался преподавательской деятельностью и в 2004 году основал собственную школу фотографии. Он посвятил фотографии более 30 лет: снимал для газет, выставлялся в Европе. В 1990 году Елисейский музей фотографии приобрел сотню его работ за 30 тыс. долларов.

В свою очередь художник Ярослав Солоп отреагировал: "Большая потеря для Украины. Благодарю всех неравнодушных, кто присоединился к сбору средств на его лечение. Глубокие соболезнования родным".

В начале сентября стало известно, что Марущенко борется с тяжелой болезнью и нуждается в лечении.

9 сентября в галерее The Naked Room открыли последнюю выставку Марущенко - "Архив", где представили работы, созданные в 1970-1990 годах.

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