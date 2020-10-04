Создатель всемирно известного бренда Kenzo умер от коронавируса

Известный японский дизайнер Кензо Такада умер в возрасте 81 года от коронавируса, тогда как ранее в Соединенных Штатах Америки умер один из старейших лидеров государств мира, эмир Кувейта Сабах IV. Об этом сообщает Repubblica со сслыкой на официального представителя дизайнера. Кензо Такада скончался в одной из больниц США из-за коронавируса. "Кензо был первым японским дизайнером, который также представил себя на подиумах Парижа, где он затем развил всю свою карьеру", – передает Repubblica. Кензо родился в Японии в 1939 году, а в Париж переехал в 1965 году. "В 1970 году он открыл бутик Jungle Jap, свой первый магазин в Вилле Люмьер, и создал свой собственный бренд Kenzo, объединив в своих оригинальных творениях формы и дизайн, заимствованные из японских традиций с европейским стилем и культурой мегаполисов, таких как Нью-Йорк", – сообщает Repubblica. Кроме создание одежды, бренд Kenzo известен также и созданием духов. В 1999 году Кензо Такада ушел из моды в искусство, а перед этим продал свой бренд французской компании Louis Vuitton. Как сообщали Українські новини, умер знаменитый киевский фотограф Виктор Марущенко. Также ушел из жизни легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.