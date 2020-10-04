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04 октября 2020, воскресенье, 19:09 138
Мир 2020-10-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
Создатель всемирно известного бренда Kenzo умер от коронавируса

Создатель всемирно известного бренда Kenzo умер от коронавируса

Александр Савич
Мода, Модные бренды, Смерть от коронавируса, Кензо Такада
Кензо Такада умер от коронавируса. Фото: wikipedia.org
Кензо Такада умер от коронавируса. Фото: wikipedia.org

Известный японский дизайнер Кензо Такада умер в возрасте 81 года от коронавируса, тогда как ранее в Соединенных Штатах Америки умер один из старейших лидеров государств мира, эмир Кувейта Сабах IV. Об этом сообщает Repubblica со сслыкой на официального представителя дизайнера.

Кензо Такада скончался в одной из больниц США из-за коронавируса.

"Кензо был первым японским дизайнером, который также представил себя на подиумах Парижа, где он затем развил всю свою карьеру", – передает Repubblica.

Кензо родился в Японии в 1939 году, а в Париж переехал в 1965 году. 

"В 1970 году он открыл бутик Jungle Jap, свой первый магазин в Вилле Люмьер, и создал свой собственный бренд Kenzo, объединив в своих оригинальных творениях формы и дизайн, заимствованные из японских традиций с европейским стилем и культурой мегаполисов, таких как Нью-Йорк", – сообщает Repubblica.

Кроме создание одежды, бренд Kenzo известен также и созданием духов.

В 1999 году Кензо Такада ушел из моды в искусство, а перед этим продал свой бренд французской компании Louis Vuitton.

Как сообщали Українські новини, умер знаменитый киевский фотограф Виктор Марущенко.

Также ушел из жизни легендарный футболист "Шахтера" Сергей Ателькин.

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