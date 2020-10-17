В Украине существенно подорожали овощи и фрукты. Какие цены на оптовом рынке

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) констатирует, что по состоянию на 16 октября по сравнению со 2 октября оптовые цены на огурцы повысились в 2,5 раза до 10 гривен\/кг, а на виноград – снизились на 15-20% до 43-45 гривен\/кг, тогда как ранее сообщалось о возможном подорожании яиц на 20%. Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный. "Закупочные (оптовые) цены на рынке плодоовощной культуры в течение первых двух недели октября увеличились", – сказал он. В частности, цены на помидоры выросли на 17,6% до 20 гривен\/кг, на огурцы – в 2,5 раза до 10 гривен\/кг. В то же время закупочные цены на молодой картофель и лук в середине октября остановились на уровне 6 гривен\/кг и 2,8-3 гривен\/кг соответственно, а морковь за последние 2 недели подешевела на 25% до 3 гривен\/кг. Стоимость свеклы сохранилась на уровне 3-4 гривен\/кг, однако стоимость перца сладкого зеленого незначительно выросла с 14 гривен\/кг до 14,5 гривны\/кг, желтого – на 16,7% до 28 гривен\/кг, красного – с 23-23,5 гривны\/кг до 24 гривен\/кг. Закупочная цена сливы выросла на 46,7% до 22 гривен\/кг, персиков – на 55-60% до 47,5 гривен\/кг, а стоимость груши сохранилась на уровне 42-45 гривен\/кг. В течение октября средняя цена малины выросла на 26% до 95 гривен\/кг, при этом цены на на некоторые сезонные ягоды за 2 недели увеличились, на остальные – остались на том же уровне. Так, голубика подорожала на 27,6% до 370 гривен\/кг, а цена на виноград уменьшилась на 15-20% до 43-45 гривен\/кг. Дыня за указанный период подорожала в 3 раза до 18 гривен\/кг. Как сообщали Українські новини, хлеб и сдоба могут подорожать на 15% процентов уже к концу года. Также в Украине существенно подорожает сахар.