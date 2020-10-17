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17 октября 2020, суббота, 07:00 1339
Экономика 2020-10-17T07:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине существенно подорожали овощи и фрукты. Какие цены на оптовом рынке

В Украине существенно подорожали овощи и фрукты. Какие цены на оптовом рынке

Александр Савич
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Овощи и фрукты в Украине дорожают. Фото: globalopportunitynetwork.org
Овощи и фрукты в Украине дорожают. Фото: globalopportunitynetwork.org

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) констатирует, что по состоянию на 16 октября по сравнению со 2 октября оптовые цены на огурцы повысились в 2,5 раза до 10 гривен/кг, а на виноград – снизились на 15-20% до 43-45 гривен/кг, тогда как ранее сообщалось о возможном подорожании яиц на 20%.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Закупочные (оптовые) цены на рынке плодоовощной культуры в течение первых двух недели октября увеличились", – сказал он.

В частности, цены на помидоры выросли на 17,6% до 20 гривен/кг, на огурцы – в 2,5 раза до 10 гривен/кг.

В то же время закупочные цены на молодой картофель и лук в середине октября остановились на уровне 6 гривен/кг и 2,8-3 гривен/кг соответственно, а морковь за последние 2 недели подешевела на 25% до 3 гривен/кг.

Стоимость свеклы сохранилась на уровне 3-4 гривен/кг, однако стоимость перца сладкого зеленого незначительно выросла с 14 гривен/кг до 14,5 гривны/кг, желтого – на 16,7% до 28 гривен/кг, красного – с 23-23,5 гривны/кг до 24 гривен/кг.

Закупочная цена сливы выросла на 46,7% до 22 гривен/кг, персиков – на 55-60% до 47,5 гривен/кг, а стоимость груши сохранилась на уровне 42-45 гривен/кг.

В течение октября средняя цена малины выросла на 26% до 95 гривен/кг, при этом цены на на некоторые сезонные ягоды за 2 недели увеличились, на остальные – остались на том же уровне.

Так, голубика подорожала на 27,6% до 370 гривен/кг, а цена на виноград уменьшилась на 15-20% до 43-45 гривен/кг.

Дыня за указанный период подорожала в 3 раза до 18 гривен/кг.

Как сообщали Українські новини, хлеб и сдоба могут подорожать на 15% процентов уже к концу года.

Также в Украине существенно подорожает сахар.

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