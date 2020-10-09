Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты

В то время как в сентября цены на яйца взлетели на 64%, эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на экспертов.

Так, сообщается, что эксперты из Союза птицеводов Украины прогнозируют рост цен на мясо птицы и яйца в связи с ростом цен на пшеницу и комбикорм.

Прошлый год был убыточным для многих предприятий, некоторые из которых были вынуждены закрыться, а другие сократили поголовье.

"Поэтому если сейчас яйца стоят около 18-20 гривен за десяток, то уже вскоре цены вырастут до 23-25 гривен за десяток", – считают эксперты.

Как сообщали Українські новини, в Министерстве развития общин и территорий заявили, что оснований для повышения коммунальных тарифов пока нет.

Также в августе этого года в Украине уже дорожали яйца и гречка.

Кроме того, Українські новини рассказывали, как правильно выбрать огурцы для консервации.

Также Южно-Африканская Республика хочет поставлять в Украину мясную продукцию, в том числе и мясо крокодила.

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