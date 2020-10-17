В Україні істотно подорожчали овочі і фрукти. Які ціни на гуртовому ринку

Гуртові ціни на огірки станом на 16 жовтня в порівнянні з 2 жовтня підвищилися в 2,5 раза до 10 гривень\/кг, а на виноград - знизилися на 15-20% до 43-45 гривень\/кг, тоді як раніше повідомлялося про можливе подорожчання яєць на 20%. Про це Українським Новинам повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Іван Колодяжний. "Закупівельні (гуртові) ціни на ринку плодоовочевої культури протягом перших двох тижні жовтня збільшилися", - сказав він. Зокрема, ціни на помідори зросли на 17,6% до 20 гривень\/кг, на огірки - в 2,5 раза до 10 гривень\/кг. Водночас закупівельні ціни на молоду картоплю і цибулю в середині жовтня зупинилися на рівні 6 гривень\/кг і 2,8-3 гривень\/кг відповідно, а морква за останні 2 тижні подешевшала на 25% до 3 гривень\/кг. Вартість буряка збереглася на рівні 3-4 гривень\/кг, однак вартість перцю солодкого зеленого незначно зросла з 14 гривень\/кг до 14,5 гривні\/кг, жовтого - на 16,7% до 28 гривень\/кг, червоного - з 23- 23,5 гривні\/кг до 24 гривень\/кг. Закупівельна ціна сливи зросла на 46,7% до 22 гривень\/кг, персиків - на 55-60% до 47,5 гривень\/кг, а вартість груші збереглася на рівні 42-45 гривень\/кг. Протягом жовтня середня ціна малини зросла на 26% до 95 гривень\/кг, при цьому ціни на на деякі сезонні ягоди за 2 тижні збільшилися, на інші - залишилися на тому ж рівні. Так, лохина подорожчала на 27,6% до 370 гривень\/кг, а ціна на виноград зменшилася на 15-20% до 43-45 гривень\/кг. Диня за вказаний період подорожчала в 3 рази до 18 гривень\/кг. Як повідомляли Українські новини, хліб і здоба можуть подорожчати на 15% відсотків вже до кінця року.