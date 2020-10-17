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17 жовтня 2020, субота, 07:00 25
Економіка 2020-10-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
В Україні істотно подорожчали овочі і фрукти. Які ціни на гуртовому ринку

В Україні істотно подорожчали овочі і фрукти. Які ціни на гуртовому ринку

Александр Савич
овочі, ціни на овочі
Овочі Фото: globalopportunitynetwork.org
Овочі Фото: globalopportunitynetwork.org

Гуртові ціни на огірки станом на 16 жовтня в порівнянні з 2 жовтня підвищилися в 2,5 раза до 10 гривень/кг, а на виноград - знизилися на 15-20% до 43-45 гривень/кг, тоді як раніше повідомлялося про можливе подорожчання яєць на 20%.

Про це Українським Новинам повідомив аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Іван Колодяжний.

"Закупівельні (гуртові) ціни на ринку плодоовочевої культури протягом перших двох тижні жовтня збільшилися", - сказав він.

Зокрема, ціни на помідори зросли на 17,6% до 20 гривень/кг, на огірки - в 2,5 раза до 10 гривень/кг.

Водночас закупівельні ціни на молоду картоплю і цибулю в середині жовтня зупинилися на рівні 6 гривень/кг і 2,8-3 гривень/кг відповідно, а морква за останні 2 тижні подешевшала на 25% до 3 гривень/кг.

Вартість буряка збереглася на рівні 3-4 гривень/кг, однак вартість перцю солодкого зеленого незначно зросла з 14 гривень/кг до 14,5 гривні/кг, жовтого - на 16,7% до 28 гривень/кг, червоного - з 23- 23,5 гривні/кг до 24 гривень/кг.

Закупівельна ціна сливи зросла на 46,7% до 22 гривень/кг, персиків - на 55-60% до 47,5 гривень/кг, а вартість груші збереглася на рівні 42-45 гривень/кг.

Протягом жовтня середня ціна малини зросла на 26% до 95 гривень/кг, при цьому ціни на на деякі сезонні ягоди за 2 тижні збільшилися, на інші - залишилися на тому ж рівні.

Так, лохина подорожчала на 27,6% до 370 гривень/кг, а ціна на виноград зменшилася на 15-20% до 43-45 гривень/кг.

Диня за вказаний період подорожчала в 3 рази до 18 гривень/кг.

Як повідомляли Українські новини, хліб і здоба можуть подорожчати на 15% відсотків вже до кінця року.

 

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