Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт

Вслед за информацией о том, что украинцам придется больше платить за коммуналку, стало известно, что эксперты прогнозируют подорожание хлеба на 15% процентов к концу года. Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко.

Так, по словам Дученко, в Украине за последнее время существенно выросли цены на пшеницу и продукты ее переработки, а также на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Кроме того, влияет также и девальвация гривны почти на 20% с начала года.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15% цены расти не будут.

Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса. Более того, наша работа всегда находится под пристальным вниманием Антимонопольного комитета, поэтому разговоры о резком и необоснованном повышении цен – это дезинформация", – говорит Дученко.

Также Дученко сообщил, что стоимость пшеницы, которая составляет 50% себестоимости хлеба, выросла на 40%, из них только за сентябрь – на 25%.

Кроме того, существенно поднялись цены на логистические услуги и энергоносители.

Как сообщали Українські новини, аналитики дали прогноз относительно того, как будут меняться цены в случае резкого подорожания доллара.

Также в сентября в Украине подорожали лекарства.

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