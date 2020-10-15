В Украине существенно подорожает сахар. Какой будет цена на продукт

Цены на сахар в 2021 году будут расти, как и в прошлрм году, под влиянием сразу нескольких экономических факторов. Об этом заявил замгендиректора по экономическим вопросам A'SPIK group Дмитрий Панчук сообщает agronews. Так, прогнозируется повышение оптовых цен в начале 2021 до 15-16 тыс. грн\/ т (с НДС). Основной причиной роста цен на сахар стал неурожай сахарной свеклы. Вместо прогнозируемых 500 ц\/га собрали 400 ц\/га. Также упал один из основных показателей продукта – сахарийность. Росту цен способствует и активизация сегмента экспорта. Сахар покупают другие страны СНГ. Еще весной было законтрактовано 100 тыс. тонн сахара и в ближайшее время этот экспортный контракт сахарные заводы начнут выполнять. Что будет дальше с ценами на сахар – зависит от того, какие площади будут засеяны сахарной свеклой. Кроме того, сейчас сахарные заводы придерживают товар, накапливая его на складе в ожидании более выгодных цен. Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы. Овощи, которые входят в борщовый набор, сейчас стоят существенно ниже прошлогодних.