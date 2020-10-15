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15 октября 2020, четверг, 05:35 206
Экономика 2020-10-15T07:00:02+03:00
Українські Новини
В Украине существенно подорожает сахар. Какой будет цена на продукт

В Украине существенно подорожает сахар. Какой будет цена на продукт

Кира Молчанова
Сахар, Цены на продукты, цены на сахар
Сахар. Фото: Pixabay
Сахар. Фото: Pixabay

Цены на сахар в 2021 году будут расти, как и в прошлрм году, под влиянием сразу нескольких экономических факторов.

Об этом заявил замгендиректора по экономическим вопросам A'SPIK group Дмитрий Панчук сообщает agronews.

Так, прогнозируется повышение оптовых цен в начале 2021 до 15-16 тыс. грн/ т (с НДС).

Основной причиной роста цен на сахар стал неурожай сахарной свеклы. Вместо прогнозируемых 500 ц/га собрали 400 ц/га. Также упал один из основных показателей продукта – сахарийность.

Росту цен способствует и активизация сегмента экспорта. Сахар покупают другие страны СНГ. Еще весной было законтрактовано 100 тыс. тонн сахара и в ближайшее время этот экспортный контракт сахарные заводы начнут выполнять.

Что будет дальше с ценами на сахар – зависит от того, какие площади будут засеяны сахарной свеклой.

Кроме того, сейчас сахарные заводы придерживают товар, накапливая его на складе в ожидании более выгодных цен.

Как сообщали Українські Новини, эксперты прогнозируют, что в Украине снова подорожают яйца и мясо птицы.

Овощи, которые входят в борщовый набор, сейчас стоят существенно ниже прошлогодних.

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