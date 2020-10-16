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16 октября 2020, пятница, 16:08 368
Общество 2020-10-16T16:08:46+03:00
Українські Новини
Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней

Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней

Александр Савич
Киев, Трамвай, Общественный транспорт, Трамваи
Трамвай №1 не будет курсировать несколько дней. Фото: thekievtimes.ua
Трамвай №1 не будет курсировать несколько дней. Фото: thekievtimes.ua

Вслед за сообщением о том, что в Киеве двое подростков пытались задушить мужчину в трамвае из-за замечания о маске, стало известно, что в столице трамвай №1 прекратит курсирование на несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал "Зміни руху Київпастранс".

Движение трамвая №1 закроют в связи с ремонтными работами.

"17 и 18 октября с 10:00 до 20:00, 18 и 19 октября с 00:01 до 05:00 движение трамваев маршрута №1 закрывается.

Продолжаются послеосадочные ремонтные работы на новых трамвайных путях по бульвару Кольцова.

Движение трамвайного маршрута №3 "Станция "Ромена Роллана" – станция "Старовокзальная" останется без изменений.

Приносим извинения за временные неудобства", – сообщают в Киевпастранс.

Как сообщали Українські новини, на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве частично ограничили движение до 27 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Также ранее в столице дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях на улице Глубочицкой остановило движение более десятка трамваев.

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