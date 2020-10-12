Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае

Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили пог

Вслед за информацией о том, что в Киеве водитель маршрутки грубо вытолкал девушку, которая хотела расплатиться монетами, из маршрутки, стало известно, что сегодня, 12 октября, в Киеве двое подростков напали на кондуктора и пассажиров трамвая и устроили в трамвае погром. Об этом сообщает Big Kyiv.

Так, сообщается, что в столице возле станции метро "Черниговская" двое школьников 13-15 лет разбили трамвай и напали на его пассажиров. Из-за инцидента улица Гната Хоткевича длительное время была обездвижена.

Очевидцы сообщают, что инцидент начался из-за отказа подростков надеть маски в общественном транспорте. Конфликт превратился в акт вандализма: подростки начали бить кондуктора и выбивать окна в вагоне.

Пассажира, который также просил подростков надеть маски, они покусали и, как утверждается очевидцами, пытались задушить.

Подростков задержали патрульные полицейские, которые в момент инцидента проезжали мимо.

Как сообщали Українські новини, в Киеве водитель маршрутки не захотел везти пенсионерку по пенсионному удостоверению и вынес ее из автобуса.

Также в июле два парня угнали маршрутку и катали на ней по Киеву.

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