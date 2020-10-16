В октябре рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%, — опрос

Согласно октябрьскому опросу Украинской социологической группы, рейтинг кандидата в мэры Одессы на местных выборах-2020 действующего мэра Геннадия Труханова вырос на 2,7 процентных пункта до 48,1%, депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николая Скорика вырос на 0,3 п.п. до 19,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Также согласно опросу 9% респондентов готовы проголосовать за известного комика Олега Филимонова ("Слуга народа"), 6,5% - за экс-депутата Рады Сергея Кивалова ("Украинская морская партия Кивалова"), 5,4% - за Петра Обухова ("Европейская солидарность"), 4,2% - за бывшего мэра (1994-1998 года, 2005-2010 года) Эдуарда Гурвица, 2,7% - за Евгения Червоненко ("Наш край"), остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.

Опрос проводился 4-10 октября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Одессы и 1 тыс. - Одесской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, 45,4% опрошенных Украинской социологической группой в сентябре жителей Одессы за Труханова, 18,9% - за Скорика на выборах мэра.

Ранее сообщалось о том, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра Одессы, зарегистрировав 29 претендентов в мэры.

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