Труханов и Скорик лидируют на выборах мэра Одессы, - опрос

45,4% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей Одессы, проголосовали бы за действующего мэра Геннадия Труханова, 18,9% - за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николая Скорика на выборах мэра Одессы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали из предложенного списка, если бы выборы проходили в следующее воскресенье.

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 45,4% проголосовали бы за Труханова ("Доверяй делам"), 23,3% - за Скорика ("Оппозиционная платформа - За життя"), 9,1% - за Олега Филимонова ("Слуга народа"), 7,4% - за экс-депутата Рады Сергея Кивалова ("Украинская морская партия Кивалова"), 5,2% - за Петра Обухова ("Европейская солидарность"), 4,9% - за экс-депутата Рады Дмитрия Голубова (Интернет партия), 2,9% - за бывшего мэра (1994-1998 года, 2005-2010 года) Эдуарда Гурвица, 2,7 - Наталью Делиеву ("Голос"), остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Одессы методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу, ОПЗЖ с большим отрывом лидирует на выборах в Одесский облсовет.

Также, согласно данным опроса, ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области.

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