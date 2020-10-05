подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 15:00 995
Выборы 2020-10-05T15:30:01+03:00
Українські Новини
Труханов и Скорик лидируют на выборах мэра Одессы, - опрос

Труханов и Скорик лидируют на выборах мэра Одессы, - опрос

Анна Рудык
Выборы, Геннадий Труханов, Николай Скорик, Местные выборы-2020
Голосование. Фото: pixabay
Голосование. Фото: pixabay

45,4% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей Одессы, проголосовали бы за действующего мэра Геннадия Труханова, 18,9% - за депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Николая Скорика на выборах мэра Одессы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали из предложенного списка, если бы выборы проходили в следующее воскресенье.

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 45,4% проголосовали бы за Труханова ("Доверяй делам"), 23,3% - за Скорика ("Оппозиционная платформа - За життя"), 9,1% - за Олега Филимонова ("Слуга народа"), 7,4% - за экс-депутата Рады Сергея Кивалова ("Украинская морская партия Кивалова"), 5,2% - за Петра Обухова ("Европейская солидарность"), 4,9% - за экс-депутата Рады Дмитрия Голубова (Интернет партия), 2,9% - за бывшего мэра (1994-1998 года, 2005-2010 года) Эдуарда Гурвица, 2,7 - Наталью Делиеву ("Голос"), остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Одессы методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 5%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу, ОПЗЖ с большим отрывом лидирует на выборах в Одесский облсовет.

Также, согласно данным опроса, ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области.

Больше новостей о: Выборы Геннадий Труханов Николай Скорик Местные выборы-2020

Дмитрия Голубова в судебном порядке сняли с избира...
Скорик пойдет в мэры Одессы
Труханов выступил против Национального корпуса...
На выборах в горсовет Одессы с большим отрывом лид...
В Киеве за сутки умерли от коронавируса 10 человек. В каких районах больше всего болеют
Полтава отказывается вводить карантин оранжевой зоны
Новости
Болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией, — мэр Кличко 15:49
Оля Полякова заявила, что ее уголовное дело из-за концерта в Днепре - это "предвыборный срач" 15:49
США объяснили, что ввели санкции против Деркача из-за работы на российские спецслужбы 15:37
В "Метинвесте" и "АрселорМиттале" открестились от сотрудничества со скандальным инвестором Хилларом Тедером 15:32
Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие вируса гепатита С 15:30
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
В Киеве объявили штормовое предупреждение 10:43
больше новостей
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
больше новостей
Степанов уверен, что на этой неделе заболеваемость коронавирусом превысит 5 тыс. случаев в сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok