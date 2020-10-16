Авиакомпаниям США разрешили летать через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA) решила полностью снять ограничения для американских гражданских эксплуатантов на полеты через воздушное пространство над Черным морем под ответственностью Украины, в то время, как в августе трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"С 27 октября 2020 Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США запланировала обновление Специальных федеральных авиационных правил (SFAR 113) об ограничениях на полеты американскими эксплуатантами в воздушном пространстве под ответственностью Украины", - сказано в нем.

В документе указано, что Украина ввела действенные меры по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации в Симферопольском районе полетной информации, в частности в международном воздушном пространстве, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре в ЕС приняли окончательное решение насчет общеевропейского карантина и закрытия границ из-за COVID-19.

С 15 июня Украина возобновила международные авиаперевозки.

В сентябре Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) одобрило увеличение Украиной количества авиационных маршрутов над Черным морем с 2 до 6.

В 2016 Кабинет Министров усовершенствовал порядок взаимодействия по пресечению противоправных действий воздушных судов, которые могут использоваться для совершения террористических актов в воздушном пространстве Украины.

С 27 августа 2015 на основании анализа безопасности полетов (Safety Case) были внедрены специальные процедуры планирования полетов и использования воздушного пространства над открытым морем в районе полетной информации Симферополь.

В марте 2014 Госавиаслужба приняла решение о закрытии воздушного пространства над полуостровом Крым.

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