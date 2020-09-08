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08 сентября 2020, вторник, 13:54 23
Транспорт 2020-09-08T14:00:01+03:00
Українські Новини
Трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение: за август сократился на 56,3%

Трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение: за август сократился на 56,3%

Валерия Драгомирова
Воздушное пространство, Украэрорух, Авиаперелеты, Авиатрафик
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В августе 2020 года авиатрафик в воздушном пространстве Украины сократился на 56,3% до 16 690 рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении государственного предприятия обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передают Українські Новини.

Согласно ему, в августе количество внутренних рейсов сократилось на 15,7% до 2 519 рейсов, международных – на 50,4% до 8 249 рейсов, транзитных – на 68,2% до 5 922 рейсов.

В частности, украинские авиакомпании выполнили 6 373 рейса, что на 45,5% меньше, чем в августе прошлого года, иностранные авиакомпании выполнили 10 317 рейсов (-61,1%).

Отмечается, что динамика постепенного восстановления авиатрафика, которая наблюдалась в предыдущие месяцы, существенно замедлится в течение сентября из-за ограничения на пересечение границы для иностранных граждан.

При этом Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) недавно призвала правительства стран мира искать пути восстановления авиационной отрасли и открыть границы, поскольку это существенно снижает спрос на авиаперевозки и туристические услуги, мобильность населения в целом, что в свою очередь негативно сказывается на мировой экономике.

Как сообщали Українські Новини, 26 августа Кабинет Министров запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, до 28 сентября.


В июле трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%. 

С 15 июня Украина возобновила международные авиаперевозки.

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