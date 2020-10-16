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16 октября 2020, пятница, 15:25 312
Общество 2020-10-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Языковой омбудсмен Креминь констатирует снижение количества снятых фильмов на украинском языке в 2020

Языковой омбудсмен Креминь констатирует снижение количества снятых фильмов на украинском языке в 2020

Константин Долгий
Украинский язык, Тарас Креминь, Киноиндустрия, Языковой омбудсмен
Тарас Креминь. Фото: detector.media
Тарас Креминь. Фото: detector.media

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, который ранее заявил, что в 2021 году вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, констатирует тенденцию значительного снижения количества фильмов, снимаемых на украинском языке в 2020 году.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"К сожалению, видим тенденцию значительного снижения количества фильмов, которые снимаются на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа", — написал Креминь.

Он считает необходимым обеспечить надлежащее финансирование украинского кино и прозрачные условия проведения конкурса по предоставлению госфинансирования кинопроектов, которые должны отвечать как критериям качества, так и национальным интересам.

Согласно информации Государственного агентства по вопросам кино, общее количество названий фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрированных на украинском языке в 2019 году составляло 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября, — 286.

Количество фильмов, снятых на украинском языке 2019 году — 159, что составляет 30,9% от общего числа в год, в 2020 году — 34 (11,8%).

Креминь напомнил, что согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 16 июля 2021 года языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля Кабинет Министров назначил преподавателя украинского языка Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка.

Также сообщалось, что в марте 2020 года правительство предложило снизить расходы на работу языкового омбудсмена более чем на 1,6 млн гривен.

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