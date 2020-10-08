В 2021 году сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский язык, — языковой омбудсмен Кремень

В то время как более 80% граждан Украины не считают первоочередной проблему развития украинского языка, с января 2021 года все поставщики услуг будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины.

"С 16 января следующего года сфера обслуживания должна полностью пользоваться государственным языком", — заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По словам языкового омбудсмена, уже в следующем году обслуживание потребителей, а также предоставлении информации о товарах и услугах должно происходить на украинском языке.

Кремень также напомнил, что некоторые положения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступили в силу в этом году. Так, например, с 16 января 2020 года все политическая реклама должна выходить лишь на украинском языке.

Кроме того, с 16 июля названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, речь делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц также должна быть на украинском языке.

"Языковой закон — не помеха, а дополнительная возможность для бизнеса. Как видим, ответственность бизнеса и уважение к украинскому законодательству получает огромную поддержку общества", — отметил омбудсмен.

Как сообщали Українські Новини, ранее народный депутат Максим Бужанский прокомментировал перспективы реализации положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также сообщалось, что в апреле между членами парламентской фракции "Слуга народа" разгорелся спор, причиной которому стал языковой закон и последствия его изменения.

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