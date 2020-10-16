Мовний омбудсмен Кремінь констатує зниження кількості знятих фільмів українською мовою у 2020

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який раніше заявив, що у 2021 році вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову, констатує тенденцію значного зниження кількості фільмів, що знімаються українською мовою у 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На жаль, бачимо тенденцію значного зниження кількості фільмів, які знімаються українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа", - написав Кремінь.

Він вважає за необхідне забезпечити належне фінансування українського кіно і прозорі умови проведення конкурсу з надання держфінансування кінопроєктів, які повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам.

Згідно з інформацією Державного агентства з питань кіно, загальна кількість назв фільмів в кінопрокаті та число фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених або субтитрованих українською мовою у 2019 році становило 523, а у 2020 році, станом на 1 жовтня, - 286.

Кількість фільмів, знятих українською мовою 2019 році - 159, що складає 30,9% від загального числа в рік, у 2020 році - 34 (11,8%).

Кремінь нагадав, що відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" з 16 липня 2021 року мовою розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні є державний язик.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Кабінет Міністрів призначив викладача української мови Тараса Кременя уповноваженим по захисту державного язика.

Також повідомлялося, що в березні 2020 року уряд запропонувало знизити витрати на роботу мовного омбудсмена більш ніж на 1,6 млн гривень.

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