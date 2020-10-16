В Крыму запасы воды в водохранилищах сократились до 15%: воды не хватит и на три месяца

В аннексированном Крыму запасы воды в главных водохранилищах временно оккупированных Крыма и Севастополя не превышают 15%. Об этом сообщает российское издание Новая газета.

"Запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%. Некоторые, например Межгорное, пересохли, качать из них воду для населения невозможно... Из 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище, которое питает город-герой, фактически для использования осталось только 9,8 млн кубов. То есть – 15%", – говорится в публикации.

Сообщается, что по данным "местных властей" Севастополя пока подачу воды по графику в жилые дома вводить не планируют. При этом, еще летом все садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. Сейчас под предлогом осенне-зимнего сезона подавать ее будут 1-2 раза в неделю.

"В пресс-службе "регионального правительства" уверяют, что если осадков не будет, то воды хватит на 81 день", – сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

Тем временем секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым.

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