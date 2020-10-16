подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 15:13 1150
Общество 2020-10-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Крыму запасы воды в водохранилищах сократились до 15%: воды не хватит и на три месяца

В Крыму запасы воды в водохранилищах сократились до 15%: воды не хватит и на три месяца

Ольга Фандорина
Вода, Крым, Водоснабжение, Проблемы с водоснабжением
Крым. Фото: krymr.com
Крым. Фото: krymr.com

В аннексированном Крыму запасы воды в главных водохранилищах временно оккупированных Крыма и Севастополя не превышают 15%. Об этом сообщает российское издание Новая газета.

"Запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%. Некоторые, например Межгорное, пересохли, качать из них воду для населения невозможно... Из 64,2 млн кубометров воды в Чернореченском водохранилище, которое питает город-герой, фактически для использования осталось только 9,8 млн кубов. То есть – 15%", – говорится в публикации.

Сообщается, что по данным "местных властей" Севастополя пока подачу воды по графику в жилые дома вводить не планируют. При этом, еще летом все садовые товарищества, где живут десятки тысяч человек, получали воду с перебоями. Сейчас под предлогом осенне-зимнего сезона подавать ее будут 1-2 раза в неделю.

"В пресс-службе "регионального правительства" уверяют, что если осадков не будет, то воды хватит на 81 день", – сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого –  канализационные стоки.

Тем временем секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым

Больше новостей о: Вода Крым Водоснабжение Проблемы с водоснабжением

Дефицит воды в Крыму. В Севастополе введен режим п...
Почти половину воды, подаваемой в дома киевлян, оч...
В Крыму высох самый большой и известный водопад - ...
В Киеве произошла авария на водопроводе. Где огран...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре 16:22
Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней 16:08
В октябре рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%, — опрос 15:57
Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать 15:54
За 9 месяцев "Центрэнерго" сократила убыток в 9 раз 15:46
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok