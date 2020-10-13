Дефицит воды в Крыму. В Севастополе введен режим повышенной готовности

После того, как в Крыму высох самый большой и известный водопад - Учан-Су, в одном из городов аннексированного Россией полуострова - Севастополе, - введен режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городского правительства. Так, сообщается, что ресурса местного водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит на 81 день (до 1-2 января 2021 года). "В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении. По данным местного правительства, на данный момент запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб. м воды. При этом 7 млн куб. м - это неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя. "С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - говорится в сообщении. Известно, что в рамках первоочередных мероприятий проведут работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, а также геологические изыскания с целью поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя. Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки. Тем временем секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым.