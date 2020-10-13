Дефицит воды в Крыму. В Севастополе введен режим повышенной готовности

Так, сообщается, что ресурса местного водохранилища, если не будет большого количества осадков, хватит на 81 день (до 1-2 января 2021 года).

"В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

По данным местного правительства, на данный момент запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб. м воды. При этом 7 млн ​​куб. м - это неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя.

"С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - говорится в сообщении.

Известно, что в рамках первоочередных мероприятий проведут работы по замене водопровода, в первую очередь участков с большими потерями воды, а также геологические изыскания с целью поиска и оценки запасов подземных вод на территории Севастополя.

Как сообщали Українські Новини, уровень загрязнения крупнейшей реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. Причина этого – канализационные стоки.

Тем временем секретарь СНБО Данилов против возобновления подачи воды в Крым.

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