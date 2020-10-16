Google теперь может найти песню, если просто напеть или насвистеть мелодию: как это работает

У каждого бывало, когда не можешь вспомнить название или слова песни, но мелодия крутится в голове. Теперь в Google можно найти песню, просто напев ее мелодию. При этом не нужно знать тексты песен, имя исполнителя или иметь идеальный слух.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



"С сегодняшнего дня, вы можете напевать, свистеть или петь мелодию в Поиске Google, чтобы решить проблему навязчивой песни. На мобильном устройстве откройте последнюю версию приложения Google или найдите свой виджет поиска Google, нажмите значок микрофона и скажите "что это за песня?" или нажмите кнопку "Ищите песню". Затем начинайте напевать в течение 10-15 секунд. Сейчас эта функция доступна на английском языке на iOS и более чем 20 языках на Android (в частности украинском)", - сказано в нем.



Затем вы сможете выбрать лучшее совпадение и исследовать информацию о песне и исполнителе, посмотреть музыкальные видеоклипы или послушать песню в вашем любимом музыкальном приложении, найти текст и даже просмотреть другие записи песни, если они есть.







Как сообщали Українські Новини, в Google Maps стали отображать информацию о распространении коронавируса.



Кроме того, Google планирует сделать из YouTube интернет-магазин.

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