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  • Google теперь может найти песню, если просто напеть или насвистеть мелодию: как это работает
16 октября 2020, пятница, 15:32 345
Lifestyle 2020-10-16T15:34:04+03:00
Українські Новини
Google теперь может найти песню, если просто напеть или насвистеть мелодию: как это работает

Google теперь может найти песню, если просто напеть или насвистеть мелодию: как это работает

Валерия Драгомирова
Google, Песня, Мелодия, Найти песню по мелодии

У каждого бывало, когда не можешь вспомнить название или слова песни, но мелодия крутится в голове. Теперь в Google можно найти песню, просто напев ее мелодию. При этом не нужно знать тексты песен, имя исполнителя или иметь идеальный слух.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании. 

"С сегодняшнего дня, вы можете напевать, свистеть или петь мелодию в Поиске Google, чтобы решить проблему навязчивой песни. На мобильном устройстве откройте последнюю версию приложения Google или найдите свой виджет поиска Google, нажмите значок микрофона и скажите "что это за песня?" или нажмите кнопку "Ищите песню". Затем начинайте напевать в течение 10-15 секунд. Сейчас эта функция доступна на английском языке на iOS и более чем 20 языках на Android (в частности украинском)", - сказано в нем.

Затем вы сможете выбрать лучшее совпадение и исследовать информацию о песне и исполнителе, посмотреть музыкальные видеоклипы или послушать песню в вашем любимом музыкальном приложении, найти текст и даже просмотреть другие записи песни, если они есть.



Как сообщали Українські Новини, в Google Maps стали отображать информацию о распространении коронавируса

Кроме того, Google планирует сделать из YouTube интернет-магазин

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