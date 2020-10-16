Google тепер може знайти пісню, якщо просто наспівати або насвістеть мелодію: як це працює

У кожного бувало, коли не можеш згадати назву або слова пісні, але мелодія крутиться в голові. Тепер в Google можна знайти пісню , просто наспів її мелодію. При цьому не потрібно знати тексти пісень, ім'я виконавця або мати ідеальний слух.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.



"Відсьогодні, ви можете наспівувати, свистіти чи співати мелодію в Пошуку Google, щоб вирішити проблему нав'язливої пісні. На мобільному пристрої відкрийте останню версію програми Google або знайдіть свою мініпрограму пошуку Google, натисніть значок мікрофона та скажіть "що це за пісня?" або натисніть кнопку "Шукайте пісню". Потім починайте наспівувати протягом 10-15 секунд. Зараз ця функція доступна англійською мовою на iOS і більш ніж 20 мовами на Android (зокрема українською)", - сказано в ньому.



Потім ви зможете вибрати краще збіг і досліджувати інформацію про пісню і виконавця, подивитися музичні відеокліпи або послухати пісню в вашому улюбленому музичному застосунку, знайти текст і навіть переглянути інші записи пісні, якщо вони є.







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