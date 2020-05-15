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15 мая 2020, пятница, 16:25 57 Инфографика
Lifestyle 2020-05-15T16:26:30+03:00
Українські Новини
Google Play Music собираются закрыть. Как перенести музыку в YouTube Music

Google Play Music собираются закрыть. Как перенести музыку в YouTube Music

Валерия Драгомирова
Музыка, YouTube Music, Google Play Music
Музыка. Фото: pixabay
Музыка. Фото: pixabay

До конца Google Play Music перестанет работать, его заменит YouTube Music. Об этом сообщили представители компании Google в Украине.

Компания начала официально приглашать пользователей осуществить переход на основной музыкальный сервис, чтобы в дальнейшем они могли перенести в YouTube Music все свои плейлисты и библиотеки из Google Play Music, пока он не закрылся окончательно.


"Пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много уведомлений в течение этого года до тех пор, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music", — сообщают в компании.

Все пользователи Google Play Music вскоре получат письмо на e-mail, под которым они зарегистрированы в сервисе. В письме будут содержаться подробные инструкции о том, как начать перенос полной истории и контента, а также подкастов в новый сервис.

Для переноса нужно:

  • Скачать приложение YouTube Music (iOS/Android).
  • Нажать кнопку переноса в YouTube Music, после чего ваши загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, личные плейлисты, лайки и дизлайки, радиостанции и личные настройки будут перенесены.
  • О том, что перенос завершен, вам сообщат по электронной почте.
  • Обновленные рекомендации появятся на странице YouTube Music. Вся ваша музыка появится во вкладке "Библиотека".

Перенос музыки. Инфографика: Google УкраинаПеренос музыки. Инфографика: Google Украина

Пока функция переноса недоступна в приложении.

После перехода на YouTube Music пользователи продолжат платить за сервис по тому же тарифу, на который они были подписаны в Google Play Music.

Как сообщали Українські Новини, в Google рассказали о том, что намерены работать по новой методике. 

Также YouTube изменил правила для детского контента.

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