подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 октября 2020, суббота, 08:01 49
Технологии 2020-10-10T08:01:01+03:00
Українські Новини
Google планирует сделать из YouTube интернет-магазин, – СМИ

Google планирует сделать из YouTube интернет-магазин, – СМИ

Александр Савич
Google, Интернет-магазин, Продажи в интернете, YouTube
YouTube может стать интернет-магазином. Фото: pixabay
YouTube может стать интернет-магазином. Фото: pixabay

Google планирует добавить в видео-сервис Youtube функцию интернет-магазина, в то время как интернет-магазины получат бесплатную возможность рекламировать себя в Google Shopping. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

Сообщается, что каждую игрушку, гаджет и товар, которые пользователи видят в видеороликах на YouTube, скоро можно будет купить онлайн прямо на самом YouTube.

"Недавно крупнейший в мире видеосайт начал предлагать авторам использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликахах. Затем данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google", – передает Bloomberg.

Утверждается, что цель состоит в том, чтобы превратить множество видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, кликать на них и покупать напрямую.

"Эти шаги могут превратить YouTube из рекламного гиганта в нового соперника для лидеров электронной коммерции, таких как Amazon.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd.", – сообщает Bloomberg.

Аналитики Bloomberg говорят, что пандемия коронавируса сильно ударила по маркетинговым бюджетам, особенно в секторах путешествий и розничной торговли, которые являются основными рекламодателями Google.

"Между тем, электронная коммерция процветает, поскольку люди остаются дома и заказывают больше товаров в Интернете. Google остается лишь наблюдать за тем, как конкуренты, такие как Facebook Inc. и его приложение Instagram, становятся центрами онлайн-покупок.

Продажи Amazon, американской компании Goliath, занимающейся электронной коммерцией, резко выросли, а выручка Google впервые в истории снизилась во втором квартале", – сообщает Bloomberg.

Как сообщали Українські новини, СБУ хочет блокировать российские приложения на Google и Apple.

Также в Google Maps появилась информация о распространении коронавируса.

Больше новостей о: Google Интернет-магазин Продажи в интернете YouTube

СБУ будет блокировать российские приложения на Goo...
Любые онлайн-покупки дороже $100 надо теперь раста...
Каждый третий украинец покупает в интернете: скупа...
Видео с блогером, который смотрит в одну точку бол...
Киев переходит в "оранжевую" зону карантина, Сумы - в "красную": Украина обновила зоны карантина
Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению COVID-19
Новости
Партия Порошенко показала построенный за деньги Порошенко театр как пример хаотической застройки и разрушения 06:45
Минсоцполитики предлагает не отдавать наследство тем, кто не заботится о своих пожилых родственниках 06:30
Мошенники "перехватывают" квартиры до того, как наследники вступают в права. Как защитить имущество 05:55
После незначительных колебаний курс гривны укрепился в конце недели 05:45
Пенсионный фонд направил на финансирование октябрьских пенсий уже 4,4 млрд гривен 05:45
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
Яйца и мясо птицы в Украине подорожают на 20%, – эксперты 07:10
больше новостей
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о восстановлении пассажиропотока 21:12
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
больше новостей
Общая готовность к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok