Google планирует сделать из YouTube интернет-магазин, – СМИ

Google планирует добавить в видео-сервис Youtube функцию интернет-магазина, в то время как интернет-магазины получат бесплатную возможность рекламировать себя в Google Shopping. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

Сообщается, что каждую игрушку, гаджет и товар, которые пользователи видят в видеороликах на YouTube, скоро можно будет купить онлайн прямо на самом YouTube.

"Недавно крупнейший в мире видеосайт начал предлагать авторам использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликахах. Затем данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google", – передает Bloomberg.

Утверждается, что цель состоит в том, чтобы превратить множество видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, кликать на них и покупать напрямую.

"Эти шаги могут превратить YouTube из рекламного гиганта в нового соперника для лидеров электронной коммерции, таких как Amazon.com Inc. и Alibaba Group Holding Ltd.", – сообщает Bloomberg.

Аналитики Bloomberg говорят, что пандемия коронавируса сильно ударила по маркетинговым бюджетам, особенно в секторах путешествий и розничной торговли, которые являются основными рекламодателями Google.

"Между тем, электронная коммерция процветает, поскольку люди остаются дома и заказывают больше товаров в Интернете. Google остается лишь наблюдать за тем, как конкуренты, такие как Facebook Inc. и его приложение Instagram, становятся центрами онлайн-покупок.

Продажи Amazon, американской компании Goliath, занимающейся электронной коммерцией, резко выросли, а выручка Google впервые в истории снизилась во втором квартале", – сообщает Bloomberg.

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Также в Google Maps появилась информация о распространении коронавируса.

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