Получил 8 ударов ножом: Кличко рассказал о состоянии волонтера партии УДАР, на которого напали в Киеве

В то время как в Киеве полиция задержала мужчину, который убил своего 6-летнего сына, городской голова столицы Виталий Кличко рассказал о состоянии волонтера партии УДАР, на которого было совершено нападение в среду, 14 октября.

Как передают Українські Новини, об этом мэр Киева сообщил во время своего традиционного онлайн-брифинга.

"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. Во время обследования врачи выявили 8 ножевых ранений в разные части тела", — сказал Кличко.

По словам мэра, врачи смогли быстро прооперировать пострадавшего и перевели в реанимационное отделение. На сегодня медики оценивают состояние волонтера как стабильное.

"Он пришел в сознание и уже может разговаривать", — добавил Кличко.

Городской головы столицы также отметил, что помимо медиков хорошо со своей работой справили и полицейские, которые задержали злоумышленника в день нападения.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева произошло нападение на участника АТО и волонтера партии УДАР, который на улице раздавал агитационные газеты.

Также сообщалось, что 5 октября в сознание начал приходить бывший политзаключенные Владимир Балух, которого 18 сентября жестко избили в Киеве, в результате чего он несколько недель находился в коме.

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