Получил 8 ударов ножом: Кличко рассказал о состоянии волонтера партии УДАР, на которого напали в Киеве

В то время как в Киеве полиция задержала мужчину, который убил своего 6-летнего сына, городской голова столицы Виталий Кличко рассказал о состоянии волонтера партии УДАР, на которого было совершено нападение в среду, 14 октября. Как передают Українські Новини, об этом мэр Киева сообщил во время своего традиционного онлайн-брифинга. "Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. Во время обследования врачи выявили 8 ножевых ранений в разные части тела", — сказал Кличко. По словам мэра, врачи смогли быстро прооперировать пострадавшего и перевели в реанимационное отделение. На сегодня медики оценивают состояние волонтера как стабильное. "Он пришел в сознание и уже может разговаривать", — добавил Кличко. Городской головы столицы также отметил, что помимо медиков хорошо со своей работой справили и полицейские, которые задержали злоумышленника в день нападения. Как сообщали Українські Новини, в среду, 14 октября, в Соломенском районе Киева произошло нападение на участника АТО и волонтера партии УДАР, который на улице раздавал агитационные газеты. Также сообщалось, что 5 октября в сознание начал приходить бывший политзаключенные Владимир Балух, которого 18 сентября жестко избили в Киеве, в результате чего он несколько недель находился в коме.