подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 20:40 1384
Происшествия 2020-10-14T21:16:19+03:00
Українські Новини
Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве

Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве

Константин Долгий
Киев, Виталий Кличко, Нападение, Киевская область, УДАР, Местные выборы, Местные выборы-2020
Нож в руке. Нож. Фото: z-city.com.ua
Нож в руке. Нож. Фото: z-city.com.ua

Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве. О нападении сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР — молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Станислав, участник АТО, находится в критическом состоянии в реанимации одной из столичных больниц", — сообщил Кличко.

Кличко подчеркнул, что, по словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес проникающее ранение в шею. Парня забрала "скорая". Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь", — написал мэр.

На данный момент напавший задержан, продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее народный депутат Гео Лерос заявил о договоренностях партий УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" о формировании большинства в Киевсовете.

Также сообщалось, что на местных выборах УДАР выдвинул в Киевской области более 1,5 тыс. кандидатов в 7 районах и почти 40 общинах.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Нападение Киевская область УДАР Местные выборы Местные выборы-2020

"Батькивщина" поздравила воинов с Днем Защитника У...
38 из 774 школ в Киевской области находятся на дис...
Охранная фирма "Конгресс" атаковала семейную акцию...
Партии УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" уже до...
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Порошенко лично вылечила от коронавируса главная критик медреформы Супрун Голубовская
Новости
В Черниговской области член партийной ячейки ОПЗЖ выстрелил в человека, который сломал агитационную палатку 21:44
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков 21:06
Марш УПА 2020: Нацкорпус озвучил главные требования защитников Украины к Президенту 20:54
Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве 20:40
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
В Раде считают, что импорт электроэнергии в Украину делал невозможным ценовой сговор производителей 18:01
МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы 18:51
В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко 16:20
больше новостей
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Больше половины украинцев готовы защищать свою страну с оружием в руках 18:22
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
больше новостей
В Раде переболели или болеют COVID-19 до 60 нардепов, — Разумков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok