Мужчина ранил ножом волонтера УДАРа в Киеве. О нападении сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР — молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Станислав, участник АТО, находится в критическом состоянии в реанимации одной из столичных больниц", — сообщил Кличко.

Кличко подчеркнул, что, по словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес проникающее ранение в шею. Парня забрала "скорая". Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь", — написал мэр.

На данный момент напавший задержан, продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее народный депутат Гео Лерос заявил о договоренностях партий УДАР, "Слуга народа" и "Батькивщина" о формировании большинства в Киевсовете.

Также сообщалось, что на местных выборах УДАР выдвинул в Киевской области более 1,5 тыс. кандидатов в 7 районах и почти 40 общинах.

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