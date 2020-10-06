Полиция задержала мужчину, который жестоко убил своего 6-тилетнего сына в Киеве. Стали известны подробности тр

Вчера, 5 октября, сообщалось, что мужчина, который после ссоры с женой поджег квартиру вместе с ребенком в ней, умер в квартире. Эта информация оказалась неверной.

Мужчина жив, его задержала полиция.

Сообщается, что когда полицейские и пожарные приехали на вызов, мужчина не открывал им дверь.

"Пожар ликвидировали за несколько минут, но ребенка не удалось спасти. К сожалению, 6-летний мальчик наглотался дыма и погиб. Маме погибшего ребенка оказывали помощь медики, женщина была в шоковом состоянии", – сообщает Магнолия-ТВ.

Позже, в результате расследования, стали известны подробности трагедии.

"Когда спасатели срезали двери и зашли в квартиру, то немедленно потушили огонь. Далее в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело маленького ребенка, да еще и со следами насильственной смерти.

Для установления окончательной причины смерти тело мальчика направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Она показала, что изверг сначала ножом зарезал сына, после чего поджег кровать в которой находился ребенок", – передает Магнолия-ТВ.

Полиция в подъезде дома в Киеве, где мужчина убил своего сына. Фото: Нацполиция

Мужчина задержан. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной отвественности. Сообщается, что в тот день он забрал ребенка к себе, а когда мать ребенка пришла его забрать, мужчина отказался отдавать его ей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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