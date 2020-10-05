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05 октября 2020, понедельник, 15:09 1028
Общество 2020-10-05T16:00:04+03:00
Українські Новини
Балух пришел в сознание после избиения

Балух пришел в сознание после избиения

Ольга Фандорина
Избиение, Ирина Геращенко, Владимир Балух, Избиение Балуха
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh

Бывший политзаключенный Владимир Балух пришел в себя после избиения. Об этом заявила нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко в Facebook в понедельник, 5 октября.

"Наконец хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб. Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет", - добавила депутат.

Как сообщали Українські Новини, 8 сентября после избиения Балух был доставлен в больницу скорой помощи, где его прооперировали. В результате нападения бывший политзаключенный получил тяжелую черепно-мозговую травму, кроме того у него были сломаны рука и ключица.

Также сообщалось, что уже в Киевской городской клинической больницы, куда перевели Балуха, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за сложной нейрохирургической операции, которую он перенес.

Кроме того, 18 сентября, в Киеве задержали подозреваемого в избиении Владимира Балуха. Им оказался мужчина 1988 года рождения. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

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