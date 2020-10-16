В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны

В то время, как для украинцев открыли еще шесть стран, Министерство здравоохранения по состоянию на 16 октября отнесло Словению к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19, а Объединенные Арабские Эмираты и Бразилию - к "зеленой".

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Всего к "красной зоне" отнесено 44 страны, в том числе 15 государств, относительно которых нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов Армения, Словения, Ирландия, Великобритания, США, Багамские острова, Черногория, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль, Молдова.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Болгария, Сербия, Северная Македония, Ирак, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Мальдивы, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 176,5.

Как сообщали Українськi Новини, Украина не соответствует критериям для беспрепятственного перемещения ее граждан в странах Европейского Союза.

Кроме того, МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон.

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