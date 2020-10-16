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16 жовтня 2020, пʼятниця, 13:41 15
Суспільство 2020-10-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони

В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, закриті кордони, країни червоної зони, зони карантину
літак. Фото: pixabay
літак. Фото: pixabay

Саном на 16 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло Словенію до країн "червоної зони" із поширення коронавірусної хвороби COVID-19, а Об'єднані Арабські Емірати і Бразилію - до "зеленої" у той час, як для українців відкрили ще шість країн.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Всього до "червоної зони" віднесено 44 країни, в тому числі 15 держав, щодо яких немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Вірменія, Словенія, Ірландія, Великобританія, США, Багамські острови, Чорногорія, а також закриті для українських туристів Іспанія, Франція, Чехія, Ізраїль, Молдова.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Албанія, Болгарія, Сербія, Північна Македонія, Ірак, Іран, Туреччина, Єгипет, Казахстан, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Мальдіви, Кенія, Мексика, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 176,5.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна не відповідає критеріям для безперешкодного переміщення її громадян в країнах Європейського Союзу.

Крім того, МАУ анонсувала рейси на зимовий сезон

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В Україні відновили список країн "червоної" і "зеленої" зони
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