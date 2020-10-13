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13 октября 2020, вторник, 18:51 851
Экономика 2020-10-13T19:08:42+03:00
Українські Новини
МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы

МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы

Валерия Драгомирова
Перелеты, МАУ, Путешествия, Международные рейсы
МАУ
МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала 22 международных направления на период зимней навигации (с 25 октября до начала марта 2021 года), в то время, как запланировала рейсы на Мальдивы

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" предлагает своим пассажирам базовую программу полетов до конца зимней навигации", - сказано в нем.

Так, из Киева запланированы рейсы в Амстердам (с 25 октября ежедневно, кроме вторника и четверга, с декабря - ежедневно), 2 рейса в Лондон (с 26 октября по понедельникам, средам и пятницам и с 17 декабря по четвергам, субботам и воскресеньям), в Париж (с 25 октября ежедневно, кроме вторника и четверга), в Брюссель (с 26 октября по понедельникам и пятницам), в Милан (с 26 октября - по понедельникам, средам и пятницам, дополнительная частота с 5 декабря по субботам), в Дубай (ежедневно), в Каир (с 26 октября - по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам), в Дюссельдорф (с 26 октября - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также по средам и субботам), в Мюнхен (с 26 октября - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также по средам и субботам), в Женеву (с 4 декабря - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также каждую субботу), в Тбилиси (с 1 ноября - ежедневно, кроме вторника, четверга и субботы, обратные рейсы - кроме среды, четверга и воскресенья), в Баку (с 4 ноября - по средам и воскресеньям, обратные рейсы - по понедельникам и четвергам), в Ереван (со 2 ноября - по понедельникам и пятницам, обратные рейсы - по вторникам и субботам), в Стамбул (с 25 октября - ежедневно несколько частот), в Прагу (с 25 октября по понедельникам и пятницам), в Барселону (с 12 декабря каждую субботу).

В Тель-Авив можно будет полететь с 25 октября из Киева (ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 4 декабря - ежедневно), из Одессы (по четвергам и воскресеньям), из Львова, Днипра и Харькова (еженедельно).

Также из Одессы в Стамбул рейсы будут осуществляться с 29 октября по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - по средам и пятницам.

Кроме того, начиная с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно, с 26 октября - рейсы "Киев - Львов - Киев" будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, а рейсы "Киев - Одесса - Киев" - ежедневно.

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