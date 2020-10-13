МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запланировала 22 международных направления на период зимней навигации (с 25 октября до начала марта 2021 года), в то время, как запланировала рейсы на Мальдивы.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" предлагает своим пассажирам базовую программу полетов до конца зимней навигации", - сказано в нем.

Так, из Киева запланированы рейсы в Амстердам (с 25 октября ежедневно, кроме вторника и четверга, с декабря - ежедневно), 2 рейса в Лондон (с 26 октября по понедельникам, средам и пятницам и с 17 декабря по четвергам, субботам и воскресеньям), в Париж (с 25 октября ежедневно, кроме вторника и четверга), в Брюссель (с 26 октября по понедельникам и пятницам), в Милан (с 26 октября - по понедельникам, средам и пятницам, дополнительная частота с 5 декабря по субботам), в Дубай (ежедневно), в Каир (с 26 октября - по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам), в Дюссельдорф (с 26 октября - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также по средам и субботам), в Мюнхен (с 26 октября - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также по средам и субботам), в Женеву (с 4 декабря - по понедельникам и пятницам, с 19 декабря - также каждую субботу), в Тбилиси (с 1 ноября - ежедневно, кроме вторника, четверга и субботы, обратные рейсы - кроме среды, четверга и воскресенья), в Баку (с 4 ноября - по средам и воскресеньям, обратные рейсы - по понедельникам и четвергам), в Ереван (со 2 ноября - по понедельникам и пятницам, обратные рейсы - по вторникам и субботам), в Стамбул (с 25 октября - ежедневно несколько частот), в Прагу (с 25 октября по понедельникам и пятницам), в Барселону (с 12 декабря каждую субботу).

В Тель-Авив можно будет полететь с 25 октября из Киева (ежедневно, кроме пятницы и субботы, с 4 декабря - ежедневно), из Одессы (по четвергам и воскресеньям), из Львова, Днипра и Харькова (еженедельно).

Также из Одессы в Стамбул рейсы будут осуществляться с 29 октября по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы - по средам и пятницам.

Кроме того, начиная с 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратные будут выполняться ежедневно, с 26 октября - рейсы "Киев - Львов - Киев" будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, а рейсы "Киев - Одесса - Киев" - ежедневно.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ запретила применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха.

Кроме того, МАУ ожидает 60 млн долларов убытков по итогам 2020 года.

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