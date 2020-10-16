У Зеленского объяснили инициативу о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму

Офис Президента считает, что актуализация положений меморандума о гарантиях безопасности со стороны США, Великобритании и России в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанного в Будапеште в 1994 году, поспособствует усилению позиций в переговорах по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире и, соответственно, делая наибольший после Второй мировой войны вклад в глобальный мир и безопасность, получила гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ... Гарантии безопасности Украине были нарушены еще задолго до 2014 года", - сказано в нем.

В пример Офис приводит пограничное противостояние в конфликте вокруг острова Тузла в 2003 году, которое угрожало территориальной целостности Украины, а также так называемые газовые войны, которые являются сознательным экономическим давлением на Украину для подчинения ее своим интересам.

"Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов Меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Офис считает, что игнорирование обязательств перед Украиной ставит под сомнение для других стран обещания его подписантов и весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения.

Дальнейшее невыполнение меморандума может, по его мнению, заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

"Констатируем, что нужна актуализация положений Будапештского меморандума. Вынуждены напомнить, что за пять лет с 2014-го тогдашней украинской властью фактически ничего не делалось для подготовки деоккупации Крыма. Еще и были разведены в переговорах крымский и донбасский кейсы. Актуализация положений Будапештского меморандума может помочь нашему государству восстановить утраченные за время возможности, создав значительно более прочные переговорные позиции вместе по Донецку, Луганску и Крыму", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов, 25 октября, задаст избирателям 5 вопросов, чтобы сделать так, как они решат: стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах; стоит ли ввести на Донбассе свободную экономическую зону; стоит ли сократить парламент до 300 депутатов; стоит ли легализовать медицинский каннабис для уменьшения боли тяжелобольных; стоит ли поднять на международном уровне вопрос выполнения обязательств по Будапештскому меморандуму.

Ранее в Офисе президента посчитали, сколько людей нуждаются в медицинской марихуане.

Кроме того, ответьте на вопросы Зеленского онлайн не дожидаясь выборов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости