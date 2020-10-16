Одно из государств Африки может стать первым, где пандемия COVID-19 вызвала дефолт

В то время Всемирный банк выделил развивающимся странам 12 млрд долларов на закупку вакцин от коронавируса, африканская страна Замбия находится на пороге дефолта из-за экономических потрясения, вызванных пандемией COVID-19.

Об этом пишет Take-profit со ссылкой на издание Financial Times.

В четверг, 15 октября, правительство Замбии заявило, что в скором времени потеряет способность выплачивать задолженности, если держатели евробондов на 3 млрд долларов не предоставят государству отсрочку минимум на шесть месяцев.

Сообщается, что уже на следующей недели держатели облигаций проведут голосование, однако эксперты дают неутешительный прогноз. По их словам, несмотря на угрозу дефолта в Замбии, голосование может провалиться.

Отмечается, что долговые обязательства Замбии составляют 42 млрд долларов. Если выплаты не будут произведены в течение месяца по истечению льготного периода, в стране будет объявлен дефолт.

Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса стала причиной рекордного обвала экономики Китая, которая обвалилась до уровня 1992 года.

Также сообщалось, что специалисты Всемирного банка назвали инвестиции, которые способны обеспечить рост экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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