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16 жовтня 2020, пʼятниця, 12:50 27
Африка 2020-10-16T17:15:04+03:00
Українські Новини
Перша країна світу може оголосити дефолт через коронавірус

Перша країна світу може оголосити дефолт через коронавірус

Константин Долгий
Дефолт, Економічна криза, Пандемія коронавірусу, ковід, Замбія
Прапор Замбії. Фото: depositphotos.com
Прапор Замбії. Фото: depositphotos.com

Африканська країна Замбія перебуває на порозі дефолту через економічні потрясіння, викликаних пандемією COVID-19 у той час, як Світовий банк виділив країнам, що розвиваються, 12 млрд доларів на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Про це пише Take-profit з посиланням на видання Financial Times.

У четвер, 15 жовтня, уряд Замбії заявило, що незабаром втратить здатність виплачувати заборгованості, якщо власники євробондів на 3 млрд доларів не нададуть державі відстрочку мінімум на шість місяців.

Повідомляється, що вже наступного тижня власники облігацій проведуть голосування, однак експерти дають невтішний прогноз. За їхніми словами, не дивлячись на загрозу дефолту в Замбії, голосування може провалитися.

Зазначається, що боргові зобов'язання Замбії становлять 42 млрд доларів. Якщо виплати не будуть проведені протягом місяця після закінчення пільгового періоду, в країні буде оголошено дефолт.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу стала причиною рекордного обвалу економіки Китаю, яка обвалилася до рівня 1992 року.

Також повідомлялося, що фахівці Світового банку назвали інвестиції, які здатні забезпечити зростання економіки в умовах кризи, викликаного пандемією COVID-19.

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