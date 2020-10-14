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14 октября 2020, среда, 19:52 91
Мир 2020-10-14T19:53:08+03:00
Українські Новини
Всемирный банк выделил средства на закупку вакцин от коронавируса для 1 млрд человек

Всемирный банк выделил средства на закупку вакцин от коронавируса для 1 млрд человек

Константин Долгий
Вакцина, Всемирный банк, вакцина от коронавируса, Пандемия коронавируса
Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr
Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr

В то время как американская компания Johnson & Johnson остановила испытания перспективной вакцины от коронавируса, Всемирный банк (ВБ) одобрил финансирование на сумму в 12 млрд долларов, которая будет направлена на помощь развивающимся странам планеты в покупке и распространении вакцин от коронавируса.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 14 октября, пишет Associated Press.

"Выделенные 12 млрд долларов являются частью более широкого пакета Всемирного банка в размере 160 млрд долларов для оказания помощи развивающимся государствам в борьбе с пандемией COVID-19″, — цитирует агентство заявление Всемирного банка.

По словам президента организации Дэвида Малпасса, Всемирный банк продолжает расширять свои программы, направленные на решение чрезвычайной ситуации с COVID-19, чтобы развивающиеся страны могли иметь равный и справедливый доступ к вакцинам от коронавируса.

Отмечается, что на сегодня программы реагирования Всемирного банка на чрезвычайные ситуации, вызванные пандемией коронавируса, охватывают уже более 100 стран мира.

Как сообщали Українські Новини, ранее Европейский Союз заявил о готовности оказать Украине помощь в получении вакцины от коронавируса по доступным ценам.

Также сообщалось, что в июле 2020 года Европейская комиссия выделила 63 млн евро на покупку ремдесивира для стран Европейского союза.

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