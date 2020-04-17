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17 апреля 2020, пятница, 10:57 78
Экономика мира 2020-04-17T10:58:07+03:00
Українські Новини
Из-за коронавируса экономика Китая рекордно обвалилась впервые с 1992 года

Из-за коронавируса экономика Китая рекордно обвалилась впервые с 1992 года

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китая, Обвал экономики
Экономика. Фото: hron.com.ua
Экономика. Фото: hron.com.ua

Как и большинство других стран, Китай потерпел кризис из-за пандемии коронавируса. Как передает CNN, страна побила антирекорд: впервые с 1992 года экономика упала на 7%.

Как передает ведомство, экономический кризис в стране возник из-за остановки работы и прекращения производства товаров, внедренных из-за карантина. Отмечается, что падение валового внутреннего продукта, против первого квартала прошлого года, составило 6,8%.

Экономика Китая считается второй крупнейшей экономикой мира, а из-за интегрированности страны в мировые товарные цепочки, сокращение производства там в большой степени влияет на экономическое развитие остального мира.

В связи с тем, что пандемия коронавируса началась в Китае, аналитики ожидали статистику по экономическому росту страны в первом квартале, для того, чтобы оценить насколько COVID-19 может навредить экономике остального мира. Падение экономики Китая стало даже больше, чем ожидалось ранее. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали, что ВВП страны сократится на 6,5%.

Как сообщали Українські Новини, экономисты призывают бизнес заплатить налоги авансом, кто может себе это позволить.

Кроме того, в Украине каждый десятый сотрудник остался без работы из-за карантина.

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